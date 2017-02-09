Galatasaray'ın KKTC'de tesis yapmasına destek de endişe de var

Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a tesis yapmak için Kumyalı Bölgesi’nde yeniden tesis verilmesi konusunda ülkenin spor adamları görüşlerini açıkladı.

BRT'nin görüşlerini aldığı kesimler konuya sıcak bakarken bazıları da farklı konularda endişelerini dile getirdi.

Hasan Sertoğlu – KTFF Başkanı

Sertoğlu; Bizim yararımıza olacaksa neden olmasın. Bizim takımlarımızın da kullanması çok iyi olacak. Protokolü biliyorum ve destek veriyorum. Başbakanı’ın bu konudaki düşüncesini biliyorum ve daha öncen de konuştuk. Türkiye’nin büyük kulüplerinin ülkemizde tesis yapmaları futbolumuza katkı sağlayacaktır” dedi.

Kemal Köseoğlu – Kulüpler Birliği Başkanı

Kulüpler Birliği Başkanı Köseoğlu; “Bizim kulüplerimizin kamp yapacağımız bir yer olmadığı için yurt dışına çıkıyorlar ve bu da yönetimlere oldukça fazla maddi külfet oluyor bizler de faydalanacaksak neden olmasın. Nasıl olsa bizim kulüplerimizin şu an itibarıyla böyle bir tesis yapma imkanı yok, onun için proje bana göre yarar sağlayacaktır.”

Süleyman Göktaş – KTFAD Başkanı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, “Çok güzel bir olay eğer tesis yapılacaksa ve ülkemizde faliyet gösteren kulüpler bundan faydalanacaksa neden olmasın. Bu olay son dönemde ülke sporuna yapılacak en önemli adım olur” diye düşünüyorum.

Kaan Kaner – YAK Kulüp Başkanı

K-Pet Süper Lig Lideri Yenicami Kulüp Başkanı Kaan Kaner, söz konusu proje için amacın önemli olduğunu söylerken, bize ne getireceği ve doğru yönde kullanılacaksa olur. İyi analiz edilmesi lazım, Başbakan’ın spora duyarlılığını biliyoruz. Bize ne getirisi olacağını bilmeden yorum yapamam benim için önemli olan menfaat nasıl doğacak bize ne getirecek. Projesi ile gelecek ciddi tekliflerin iyi analiz edilip kullanılması iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

Bayar Piskobulu – DTB Başkanı

Girne Bölgesi ekiplerinden Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar PiskobuluTürkiye’deki takımların ülkemize gelip tesis yapması ve bu tesisten bizim ülke takımlarının da yararlanacak olması çok güzel. Bölge bize çok uzak olduğu için bizim yararlanmamız çok da kolay olmayacak o bölgenin takımları daha çok faydalanacak diye düşünüyorum.

Bu konudaki bir diğer düşüncem ise bize ve Türk Ocağı’na 8’er dönüm arazi verilirken Yenicami’ye 33 dönüm verildi bu konuda daha adil davranılması lazım. Tüm kulüplere eşit davranılmasını isteriz” dedi.