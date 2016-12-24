Lefkoşa12 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor
Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Alanyaspor'u konuk edecek

A+A-

Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor karşısında da 3 puan almak istiyor.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek olan maç, Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Galatasaray'da eksik çok

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Osmanlıspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yanı sıra, tedavileri süren Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski de yarın forma giyemeyecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.