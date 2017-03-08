Galaxy S6 sahiplerine kötü haber

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy S7 ve S7 edge için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamış ve onunla beraber Android 7.0 güncellemesini alacak telefonlarının yol haritasını da çizmişti. Galaxy S6, Galaxy S6 ede, Galaxy S6 edge+ ve Galaxy Note 5 gibi telefonların da yer aldığı liste, güncellenmiş durumda.

Daha önce güncelleme tarihi şubat ayının son haftası olarak görünen Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge, şimdilik bir tarihe sahip değil.

Güncellemeyle ilgili bilgi Samsung'un İngiltere Twitter hesabından geldi. Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge için ertelenme geldiği bilgisini paylaşan Samsung UK, şimdilik yeni yazılımın telefon üzerindeki testlerini gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre Samsung, şu sıralar Nougat'ı ilk fırsatta sunmaya hazırlanıyor, ancak henüz net bir tarih veremiyorlar.

Kötü haber, evet, Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge sahipleri Nougat'a hemen kavuşamayacaklar. Fakat güncellemenin yolda olduğunu bilmek güzel. Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge kullananların biraz daha sabırlı olması gerekecek.