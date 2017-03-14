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  3. Game of Thrones’un yapımcıları dizinin son sezonunu anlattı

Game of Thrones’un yapımcıları dizinin son sezonunu anlattı

Dünya genelinde milyonlarca insanın izlediği Game of Thrones dizisinin yapımcıları, son sezonun sadece 6 bölümden oluşacağını açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Texas'taki South by Southwest festivaline katılan Yapımcı David Benioff, "Son sezonun 6 bölümünde nelerin olması gerektiğinin 140 sayfalık planı var elimizde" dedi.

Daha öncesinde dizinin 7. sezonunun 16 Temmuz 2017 tarihinde gösterime gireceği açıklanmıştı. Yeni sezon, önceliklere göre daha kısa olacak ve 7 bölümden oluşacak.

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