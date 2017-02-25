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Garajdaki araç yandı

Garajdaki araç yandı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hasan Baran isimli garajda tamir için bulunan HG 502 plakalı salon araçta dün gece elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hasan Baran isimli garajda tamir için bulunan HG 502 plakalı salon araçta dün gece elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu aracın iç kısmı tamamen yanarak, zarar gördü.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADAN DEMİR ÇALINDI

Geçitkale’de, Hacı Ali Yiğen’e ait inşaat halindeki binada bulunan 8 adet 12’lik inşaat demirlerinin A.İ.S.(E-57) tarafından çalındığı tespit edildi.

Perşembe akşamı gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili olarak A.İ.S. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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