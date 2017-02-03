Gardiyanoğlu: "Emrin gerekliliği tutuklamaya kadar gider"

Eniz Orakcıoğlu

Kamuda çalışan doktorların özel sektörde de hizmet vermesine ilişkin 2 yıldır devam eden davanın

kararını açıkladı. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesi ile Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na açılan ve 2 yıldır süren davada Serbest Çalışan Hekimleri Birliği haklı bulunarak Kamuda çalışan doktorların özel sektörde de çalışması yasaklandı. Mahkeme, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na açılan ve 2 yıldır süren davada, Sağlık Bakanlığı’na yasayı uygulaması için 6 ay süre verdi. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ise Yeni Bakış’a konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Meslektaşlarımızca sürekli eleştirildik”

Mahkeme kararını Yeni Bakış’a değerlendiren Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, kamudaki doktorların ikinci iş yapmalarının 2011 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla yasaklandığını belirterek, “Bu kararın zemininde Anayasa Mahkemesi kararını uygulatmıyor diyerek hukuk devletinin Sağlık Bakanına bu yasayı uygulaması için bir emir çıkarmak istedik. Bu yola çıkarken ‘Anayasayı takmayan bir siyasi irade sizin mahkeme emrinizi takacak veyahut uygulayacak mı’ sözleri ile sık karşılaştık. Hatta bu yolda hedef tahtasına dönüştürülerek, sürekli meslektaşlarımız tarafından da eleştirildik. Bu zor ve emek isteyen yola çıkarken de avukatımızla birlikte bunun iyice araştırmasını yaptık. Ve Kuzey Kıbrıs’ta 3 veya 4 kez denenmiş Mandamus emri diye bir emire ulaştık. Biz sonuç olarak mahkemeden böyle bir emir talep ettik” dedi.

“Mansamus Emri kamudan uzaklaştırılmayı da emreder”

Mandamus emrini geçtiğimiz gün aldıklarını belirten Gardiyanoğlu, “Sağlık Bakanına ve Sağlık Bakanlığına bu emri çıkarttık. Bu da Sağlık Bakanı Fazi Sucuoğlunun 4 ay veya 5 ay sonra görevden giderse bu emrin yine 6 ay için geçerli olmasını sağlar. Kısacası 1 Ağustos 2017’de 6 aylık süre doluyor. Mandamus Emri, siyasi iradeye Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesinin emrettiği şekilde dışarda iş yapmamalarını, dışarda mesai saatti içinde veya dışında, ücretli veya ücretsiz iş yaparlarsa haklarında soruşturma açılmasını emrediyor. Soruşturma sonucunda ise 93’üncü maddeye göre kamudan geri dönüşümsüz olarak uzaklaştırılmalarını emrediyor” şeklinde konuştu.

“Bakan 6 aylık bir süreden bahsetti mahkemede bunu dikkate aldı”

Mandamus Emri ile bu yasaların uygulanmasını mahkemenin Sağlık Bakanına emrettiğini vurgulayan Gardiyanoğlu, “Mahkeme yasanın uygulanması için 6 aylık bir geçiş dönemi verdi ki istifa edecek olanlar etsin, kalacak olanlar kalsın diye bu süreyi verdi. Bunun yanında Sağlık Bakanı göreve geldiği günden bu güne kadar özlük haklarını iyileştireceğini, döner sermaye ve performans uygulaması yapacağının dile getirdi, hatta bunu mahkemede yeminli beyanda bulunurken de söyleyerek bunları yapmak için 5-6 aylık bir süre yeteceğini ve yumuşak bir geçiş olacağını da dile getirdi. Yüce yargı da bunu dikkate alarak 6 aylık bir süre biçti. Bu sürenin sonunu hep birlikte izleyip gözlemleyeceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

“Asıl yasalar uygulanmazsa kaos çıkar”

Gardiyanoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Mahkeme’de Sağlık Bakanı Anayasa Kararını uygularsa ülkede kaos çıkacağını belirtmişti, Mahkeme de cevaben hukuk devletinde yasalar uygulanmazsa kaos çıkacağını ve şimdiki kaosun sebebi yasaların uygulanmaması olduğunu söyledi. Bunun yanında Yüce Mahkeme, Hekimlik gibi onurlu ve topluma örnek olması gereken bir mesleğin üyelerinin hiçbir şekilde yasalara aykırı çalışmamaları gerektiğini de dile getirdi. Bu sebeple bu 6 aylık süreç bir geçiş sürecidir ve 1 Ağustos 2017’di en son noktadır.”

“Emrin gerekliliği tutuklamaya kadar gider”

Gardiyanoğlu, emrin uygulanmaması halinde neler olacağını da şu şekilde özetledi; “1 Ağustos 2017’den sonra vatandaş veya hekimler kısacası kamuoyu herhangi bir hekimin tabelasını indirerek gayri yasal şartlarda çalıştığını görür ve tespit ederse, o zaman yasa ve mahkeme açıktır. Bizler bu hekimin ismini alarak sağlık bakanlığının önüne koyacağız, Sağlık Bakanlığı da mahkeme ne emrettiyse onu yapacak. Yapmazsa da bu emrinin gerekliliği tutuklamaya kadar gidiyor. Sağlık Bakanlığının dokunulmazlığı var diye sadece o değil Sağlık Bakanlığı müsteşarı ve müdürleri de bu emirle kontrol altına alacaklar. Bu nedenle artık kamu sağlık çalışanlarının 2’inci iş yapması bitmiştir.”

“Bakan istifa sözlerini sulandırıyor”

Gardiyanoğlu, açıklamalarının sonunda Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da eleştirdi. Gardiyanoğlu, “Daha önce Bakan mahkemede yargıyı etkilemek adına 2’nci iş konusunda aleyhte bir karar verilmesi halinde istifa edeceğini dile getirmişti. Ama şimdi bu söylediklerini de sulandırmaya çalışıyor. Maalesef bizim ülkemizde politika yalan söyleme sanatı haline gelmiştir. Çok acıdır ki Sn.Bakan mahkemeye yeminli beyanında bu sözleri sarf etmiş, o beyan bizim elimizdedir. Bunu bile bile bir ülkenin Sağlık Bakanı topluma yalan söylemeye devam edebiliyor.”