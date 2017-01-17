Gardiyanoğlu: "Hasta ve hekim haklarına gereken önem verilmiyor"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, KKTC’de hasta ve hekim haklarına gereken önemin verilmediğini kaydederek, “Her şey ahbap çavuş ilişkisiyle idare ediliyor, mevcut kanunlar siyasi iradeler tarafından ısrarla uygulanmıyor, yok sayılıyor” dedi.

Ülkedeki sağlık uygulamalarının ve denetimlerinin yasal çerçevede yapılması için Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara çağrı yapan Gardiyanoğlu, “Bu, hasta ve hekim güvenliği açısından hayati önemi taşıyor” dedi.

Remzi Gardiyanoğlu, son günlerde kamuoyunun da gündemine gelen hasta kayıplarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, dünyanın her yerinde tıbbı komplikasyonlar görülebileceğini, benzer durumlarda KKTC’de gereksiz tartışmalar yapıldığını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Gereksiz tartışmalar yapılmasının tek nedeni sağlık hizmetlerinde çoğu uygulamanın yasal zeminden yoksun yapılmasıdır” dedi.

Böyle tartışmalar nedeniyle halkın, Güney Kıbrıs’ı ya da Türkiye'yi tercih etmek durumunda kalacağını dile getirdiğini ifade eden Gardiyanoğlu, hekimlere güveninin, yasalarla güvence altına alınmış bir sağlık sisteminde tesis edilebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı, siyasi iradeyi keyfi uygulamalardan kaçınmaya, var olan yasaları uygulamaya davet etti.