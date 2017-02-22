Gardiyanoğlu: "Hastaların özele mahkum edileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), kamu hekimlerinin gayri yasal ikinci iş yapmasını yasaklayan “Mandamus Emirnamesi” ile birlikte hastaların özele mahkum edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Birlik açıklamasında, ‘’Mandamus Emirnamesi’’ ile kamu hekimlerinin gayriyasal bir şekilde ikinci iş yapmalarının tarih olduğunu kaydetti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme kararının, kamu hekimlerinin özel hastalarına hizmet vermelerinin önünde bir engel olacakmış gibi gösterilmesinin, birtakım çevrelerin halkın mağduriyeti kavramı üzerinden rant elde etme kaygısından başka bir şey olmadığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin “Mandamus Emirnamesi’ni” verdiği gerekçeli kararında atıfta bulunduğu ve 40 yıldan fazladır yürürlükte olan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesi ve ilgili tüzüğün, kamu hekimlerine, mesai saatlerinden sonra da diledikleri zaman ve diledikleri kadar özel hastaya ayaktan ve hastaneye yatırarak tedavi etme hakkını yasal olarak açıkça verdiğini belirtti.

Gardiyanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Konu bu kadar açık ve net iken, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Tıp-İş yetkililerinin, kamu hekimlerine, kamu hastanelerini, 7 gün 24 saat, bayramlarda, tatillerde ve mesai saatlerinden sonra da kendi özel klinikleri gibi kullanma imkanı veren bu düzenlemeyi görmezlikten gelerek ve halkımızdan gizleyerek, kamu hekimlerinin sadece kamu hastanelerinde çalışmalarının sağlanması durumunda, hastaların özele mahkum edileceği, hastaların hekim seçme hakkının elinden alınacağı, 1 Ağustos 2017’den itibaren kamu hekimlerinin ikinci iş yasağının uygulanmaya başlaması ile birlikte, birçok kamu hekiminin istifa edeceği iddialarında bulunmaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır”.