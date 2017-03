Gardiyanoğlu: "Kutlanacak bir bayram yok"

Deniz Abidin

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yeni Bakış’a önemli açıklamalarda bulundu. Gardiyanoğlu, ülkede kutlanılacak bir bayram olmadığını belirterek, sağlık alanında çözülmesi gereken tonlarca sorun olduğunu ve reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Her koltuğa oturan siyasinin ve bakanın kendi yasasını yaptığını aktaran Gardiyanoğlu, "Var olan yasalara uyuyor muyuz ki biz daha çok yasa istiyoruz. Mesela mahkeme emri var. Sağlık Bakanı mahkemeye geldi ve bana 6 ay süre verin dedi. Reformlar yapacağım dedi ve 6 ay sonra da ikinci yasağı uygulayacağım dedi. Şimdi ise Tıp-İş ile birlikte kapalı kapılar ardında ikinci iş yasağını nasıl delerim diye enerji harcıyorlar. Bakan, enerjisini başka şeylere harcaması gerekirken buna harcıyor" dedi.Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Tıp Bayramı'nın uzun yıllardır ülkemizde kutlanmakta olduğunu belirterek, her yıl açılış konuşmalarının yapıldığını, sağlık sorunlarının anlatıldığını ve çözüm önerilerinin dile getirildiğini söyledi. Gardiyanoğlu, yıllardır aynı sorunların konuşulduğunu, bilinen çözüm yollarının aynı olduğunu ifade ederek, gelinen noktada ülkedeki siyasi iradenin başı olan Sağlık Bakanlarının da her zaman kurdukları cümlelerin aynı olduğunu belirtti. "Sağlıktaki sistemsizlik sistem oldu, sağlıktaki sorunlar Kıbrıs sorunu kadar eski sorundur" gibi cümlelerin her yıl tekrarlandığını söyleyerek, ülkede siyasi iradenin olmadığını belirtti.

“Kutlanacak bir bayram yok”

Gardiyanoğlu, “Bizim Tıp Bayramı kutlaması gibi bir lüksümüz yoktur” diyerek, ülkede kutlanacak olan bir Tıp Bayramı’nın olmadığını söyledi. Gardiyanoğlu, ülkede sağlıksız verilmeye çalışılan bir sağlık sistemi olduğuna dikkat çekerek, sorunların da çözümlerin de belli olduğunu kaydetti. Gardiyanoğlu, siyasi iradenin küçük çıkar gruplarının çıkarlarını gözetmek ve reform adına hiçbir adım atmadığını belirtti. Gardiyanoğlu, Tıp Haftası’nda sağlıkta sorunların çözümlerinin konuşulmadığı, çözümlerin tartışıldığı, eylemlerin hayata geçtiği haftalar olması durumunda şimdiye kadar çoğu sıkıntının çözümlenmiş olacağını dile getirdi.

“İnsanlar sağlıkta gözle görülür reformlar istiyor”

Gardiyanoğlu, şöyle devam etti, “Tıp Bayramının kutlanması taraftarı değilim. Bizim kutlanacak bir Tıp Bayramımız yoktur. Sağlıkta çözmemiz gereken tonlarca sorun vardır. Her Tıp Bayramı konuşmalar yapılır, bugün de yine konuşmalar yapılacaktır. Son üç yıldır biz Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak kendi isteğimiz doğrultusunda konuşma yapmadık. Biz artık bu kalıplaşmış sözlerin, gazetelere verilen demeçlerin kimse için tatmin edici olmadığını biliyoruz. İnsanlar sağlıkta gözle görülür reformlar istiyor”

“Bir arpa boyu yol alamadık”

Gardiyanoğlu, sağlık alanında bir arpa boyu yol gidilmediğine vurgu yaparak, ne zaman sağlıkta bir şeylerin çözümlenmesine kalkışılsa büyük sorunların bırakıldığını, küçük sorunlara odaklanıldığını kaydetti. Gardiyanoğlu, 1984 yılındaki hükümet programında sağlık alanında yapılması gerekenler ne ise yıllardır bütün hükümet programlarında aynı şeylerin ifade edildiğini, çünkü reform adına yapılan bir şeyin olmadığını belirtti. Gardiyanoğlu, reform yapılabilmesi için çok güçlü bir hükümete ihtiyaç olmadığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan şahsın yasalara uyması ve çıkar çevrelerin değil, halkın ne talep ettiğini bilmesinin yeterli olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, her Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan şahsın bazı kesimlerin istifa tehditlerine maruz kaldığını, buna boyun eğdiğini ve hiçbir icraat da yapmadığını belirtti.

“Kuyruklar hiç bitmedi”

Gardiyanoğlu, yıllardır göreve gelen Sağlık Bakanı’nın ilk icraatının sabah beşte Devlet hastanesine giderek sosyal medyaya sıra bekleyen insan kuyruklarını atmak olduğunu söyledi. İcraata buradan başlanmasına rağmen söz konusu kuyrukların hiç bitmediğini belirten Gardiyanoğlu, şunları söyledi:

“İki saat mesai yapılan bir ortamda tabii ki bu kuyrukları bitiremezsiniz. Randevu sistemine neden geçilmiyor? Bunun cevabı yoktur. Yasa yapmak bizim ülkemizde marifet değildir. Biz yapılan yasalara uymuyoruz. Yasa yapsak ne olacak ki. Bizde koltuğa oturan kendi yasasını yapıyor. Var olan yasalara uyuyor muyuz ki biz daha çok yasa istiyoruz. Mesela mahkeme emri var. Sağlık Bakanı mahkemeye geldi ve bana 6 ay süre verin dedi. Reformlar yapacağım dedi ve 6 ay sonra da ikinci yasağı uygulayacağım dedi. Şimdi ise Tıp-İş ile birlikte kapalı kapılar ardında ikinci iş yasağını nasıl delerim diye enerji harcıyorlar. Bakan, enerjisini başka şeylere harcaması gerekirken buna harcıyor”

“Her Bakan kendi yasasını yapamaz”

Gardiyanoğlu, sağlık merkezlerinin 6 ayda bir denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, yasa öyle diyorsa yapılması gerektiğini, Bakan’ın kendi yasasını yapamayacağını belirtti. “Bizim yasa eksikliğimiz yoktur” diyen Gardiyanoğlu, şunları belirtti, “Çekmecenizi birçok yasayla doldurabilirsiniz. Uymayacaksanız ne işe yarar yasa yapmak. Elimizde olanları uygulasak ben inanıyorum ki bu halk bir haftada bu ülkede sağlıktaki iyileşmeyi görecek. Neden bu halk yıllardır saat 15,30’a kadar hizmet alamıyor? Bunun hesabını bu halka kim verecek? Biz bu ülkede ikinci işi tartışıyoruz. Mahkeme emriyle yasak olan bir şey karşısında deniliyor ki ikinci iş yapmak zorundayız. Çünkü, aldığımız para azdır diyorlar. Peki ama yıllardır mesaiye neden uymuyorsunuz?”

“İki saat çalışan bir sistemde açıklar giderilemez”

Gardiyanoğlu, iki saat çalışan bir sistemde açıkların giderilemeyeceğini belirterek, devlet hastanesinde doktorların saat 09.30’da mesaiye başlayıp 12.00’de bitirdiklerini kaydetti. Gardiyanoğlu, “Bu hekim kadar daha hekim alınsa bu açık yine bitmez” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, bir kamu hekiminin hak ettiği ücret ne kadarsa bunun karşısında olmadıklarını ifade ederek, kamu hekimlerini memnun edecek bir ücretin olmadığını söyledi. Kamu hekimlerinin asıl dayanağının kamudaki olanakları özel kliniklerinde kullanmaktan geçtiğini belirten Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı’nın çıkarak özlük haklarında artışın sağlandığını söylediğini kaydetti. Gardiyanoğlu, kamu hekimlerinin ise bundan memnun olmadığını, ne halkın hak ettiği hizmeti almak adına ne kamu hastanelerinin düzeltilmesi adına ne de kendi özlük hakları adına değil, nasıl ikinci işi mahkeme emrine rağmen yapabilme yolunun bulunmaya çalışıldığını dile getirdi.

“Sağlık sistemi 40 hekim istifa etti diye çökmez”

“Biz yıllarca bütün enerjimizi buna harcadık” diyen Gardiyanoğlu, istifanın tek taraflı alınan özgür bir karar olduğunu, sağlık sisteminin 40 hekim istifa etti diye çökmeyeceğini belirtti. Gardiyanoğlu, yasada dışarıdan istenen bir hekimden hizmet satın alınabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti, “Nörolog istifa ettiyse, o kişiden haftada 3 gün hizmet satın alınabilir. Devlet bunu istediği branşlarda yapabiliyor. İstifa neden ediliyor? Maaştan dolayı mı, çalışma şartlarından dolayı mı yoksa ikinci iş yapamayacakları için mi? Sendika buna cevap veremiyor. Sendikanın tek derdi 15-20 kişi için nasıl ikinci işi hala daha sürdürebilirizdir. Biz bundan dolayı bu ülkede ne klinikleri denetleyebiliyoruz, ne özel hastaneleri denetleyebiliyoruz, ne de reform yapabiliyoruz. Kuyruklar bu ülkede bitmez. Sayın Bakan 2017’de bitecek diye açıkladı, ancak bu kuyrukları 2017’de de bitiremezsiniz. Denirse ki mahkeme emri var ve ikinci iş yasaktır. Kamu hastanesinde kalacak olan kalacak, kalmayacak olan da ayrılacak. İşte o zaman bu kuyruklar biter”