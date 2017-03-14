Gardiyanoğlu: "Serbest çalışan hekimler, ikinci sınıf muamele görüyor"

Tuğçe Ülkü Aydın

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

GARDİYANOĞLU

Törende ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sağlık çalışanlarının ikinci iş yasağı konusundaki sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, mahkeme emrinin uygulanması konusunda uyarılarda bulundu.

Her yıl düzenlenen Tıp Bayramı etkinliklerinde, sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiğini belirten Gardiyanoğlu, ancak maalesef, bu etkinliklerde söylenenlerin ve verilen sözlerin sadece lafta kaldığını söyledi.

Sağlık konusunda çıkarılan yasaların uygulanmadığını savunan Gardiyanoğlu, sağlık sistemi ve hükümet edenleri eleştirdi.

Konuşmasında, serbest çalışan hekimlerin sorunlarına da değinen Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimlerin en önemli sorunlarından birinin eşit şartlarda olunmaması olduğunu kaydetti.

Serbest çalışan hekimlerin yazacağı ilaçların bile yasayla sınırlı olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, serbest çalışan hekimlerin tahlil yazıp, sigortalı hasta bakamadıklarını da vurguladı.

“SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER, İKİNCİ SINIF HEKİM MUAMELESİ GÖRÜYOR”

Serbest çalışan hekimlerin ikinci sınıf hekim muamelesi gördüğünü savunan Gardiyanoğlu, sağlık konusunda ortak akılla hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Gardiyanoğlu, sağlık çalışanlarının ikinci iş yasağı konusunda bir süre önce alınan mahkeme kararına da değinerek, ikinci iş yasağı konusunda bir an önce adım atılmasını gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, hastalara hekim seçme şansı verilmesini isteyerek, kamuda çalışan hekimlerle eşit şartlarda çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.