Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı
Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Güngören'deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
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Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küçük, "Güngören’de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" ifadelerini kullandı.
Güngören'de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş.— Cem Küçük (@cemkucuk55) 20 Şubat 2017
Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var.— Cem Küçük (@cemkucuk55) 20 Şubat 2017
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