Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küçük, "Güngören’de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" ifadelerini kullandı.

Güngören'de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. — Cem Küçük (@cemkucuk55) 20 Şubat 2017