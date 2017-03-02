Gazeteciler Birliği kompleksi için imzalar atıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokali ile çevresinin geliştirilmesi için, Gazeteciler Birliği yönetimi, Yarim Ltd ve Özyanık Kardeşler Şti arasında sözleşme imzalandı.

Dün imzalanan sözleşmeyle inşa edilecek yüzme havuzu, düğün salonu, restoran ve sinevizyonlu konferans salonundan oluşacak ‘Gazeteciler Birliği Kompleksi’ gazetecilerin ve halkın hizmetine sunulacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 10 yıl süreli yap-işlet-devret modeli mukaveleye, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Yarim İnşaat Direktörü Tekin Köse ve Özyanık Kardeşler Şti Direktörü Raif Özyanık imza koydu.

Gazeteciler Birliği lokali bundan önce de 7 yıl boyunca yine ‘yap-işlet-devret’ modeliyle Arkadaş Pastanesi tarafından işletiliyordu.

Bütün tarafların uzlaşısı sonucu gerçekleşen yeni kira sözleşmesi uyarınca Gazeteciler Birliği’ne ait tek katlı lokal binasının üst katı Yarim Ltd’e ait Yapım İnşaat tarafından inşa edilecek.

Komplekste, çalışma, toplantı ve dinlenme odalarının yanı sıra, üst katta bir de sinevizyonlu konferans salonu yer alacak.

En geç 2017 yılı sonunda tamamlanması öngörülen üst kat yapımı bitince Gazeteciler Birliği’nin bütün ofisleri yukarıya taşınacak, alt katta ise Özyanık Şti tarafından restoran hizmeti verilecek.

Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düğün ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak açık mekan ise Yarim Ltd tarafından işletilecek.

Arazideki bütün peyzaj, otopark yapımı ve diğer alt ve üst yapı çalışmalarını Yarim Ltd üstlenecek. Kompleks içinde Yarim Ltd tarafından yapılacak yüzme havuzu da hizmete sunulacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyeleri, belirlenen tarifeler çerçevesinde düğün salonu, yüzme havuzu ve restorandaki hizmetlerden indirimli yararlanabilecek.

Atılan imzalarla yürürlüğe giren ve mevcut kira miktarının da yükseltildiği sözleşme uyarınca ‘Gazeteciler Birliği Kompleksi’ndeki çalışmalar en kısa zamanda başlayacak.

ÖZUSLU: “ÖNEMLİ BİR ADIM”

KTGB Başkanı Sami Özuslu, yıllar önce ciddi çabalarla elde edilen arazi içerisinde inşa edilerek açılan KTGB lokalinin gelişimi açısından önemli bir adım atıldığını belirtti.

Özuslu, yaratılan sinerji ile ortaya güzel sonuçlar çıkacağına inandığını ifade ederek, özellikle sinevizyonlu konferans salonunun KTGB faaliyetleri açısından önemli bir boşluğu gidereceğini vurguladı.

‘Gazeteciler Birliği Kompleksi’nin başkent Lefkoşa’da yeni bir soluk alanı olacağına ve hem gazetecilere, hem de halka önemli hizmetler sunacağına inanç belirten Özuslu, mukaveleye imza koyan Yarim Ltd Direktörü Tekin Köse, Özyanık Kardeşler Şti Direktörü Raif Özyanık ve 7 yıl boyunca lokal işletmesini sürdüren Arkadaş Pastanesi Direktörü Salih Özler’e teşekkür etti.