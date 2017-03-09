Gazilerin yoklamalarını yarına kadar yaptırmaları gerekiyor

Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan 2. Dünya Savaşı gazilerinin (veteranlar) yoklamalarını yarına kadar yaptırmaları gerektiği, yaptırmayanların maaşlarının kesileceği bildirildi.

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, halen maaş alan 29 gazinin Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla birlikte şahsen acil olarak yoklamalarını yapmak üzere Türk-Sen’e başvurması gerektiğini kaydetti.