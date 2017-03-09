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Gazilerin yoklamalarını yarına kadar yaptırmaları gerekiyor

Gazilerin yoklamalarını yarına kadar yaptırmaları gerekiyor

Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan 2. Dünya Savaşı gazilerinin (veteranlar) yoklamalarını yarına kadar yaptırmaları gerektiği, yaptırmayanların maaşlarının kesileceği bildirildi.

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Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan 2. Dünya Savaşı gazilerinin (veteranlar) yoklamalarını yarına kadar yaptırmaları gerektiği, yaptırmayanların maaşlarının kesileceği bildirildi.

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, halen maaş alan 29 gazinin Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla birlikte şahsen acil olarak yoklamalarını yapmak üzere Türk-Sen’e başvurması gerektiğini kaydetti.

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