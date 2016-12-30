Gazimağusa, 2017'yi Rast ile karşılayacak

Gazimağusa Belediyesi’nin yeni yıl programı çerçevesinde Rast grubu, Namık Kemal Meydanı’nda konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30’dan itibaren Namık Kemal Meydanı’nda DJ Nami’nin eğlenceli müzikleriyle başlayacak programda, 22.30’da Rast grubu konseri yer alacak.

Yeni yılın ilk anlarında Maraş MGA ile eş zamanlı olarak Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak havai fişek gösterileri Gazimağusa semalarını aydınlanırken 2016 uğurlanıp 2017 karşılanacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, insanlığın beklentilerini karşılamaktan öte acıların ve ölümlerin yaşandığı bir yıl olan 2016’nın geride kalmak üzere olduğunu belirterek, yeni yılın hem ülkeye hem Türkiye’ye hem de orta doğuya barış ve istikrarı getirecek, hiçbir çocuğun, gencin ve insanın acı çekmediği bir yıl olmasını diledi.

Belediyenin sosyal gelişiminin artırılması ve çevrenin daha iyi olması için çalıştığını, belediye açısından 2016’yı icraat yılı olarak geçirdiklerini kaydeden Arter, halkın layık olduğu hizmeti alması için yeni yılda da yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

“Ancak bizlerin Gazimağusa’mız için verdiğimiz uğraşın ötesinde ülkemizin de daha refah bir yer haline gelmesi ve en genelde ulus olarak yaşadığımız tüm acıların eski yılda kalması temennimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum” diyen Başkan Arter, yeni yıl akşamı yaşanacak sevinç ve coşkunun yıl boyunca sürmesi temennisinde bulundu.

Başkan Arter, hazırladıkları organizasyonla her şeye rağmen halkın yeni yılı eğlenceli bir şekilde karşılamasını istediklerini ifade ederek, yeni yılın genelde tüm insanlığa, özelde tüm vatandaşlara, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini ve sıkıntının olmadığı refah yılı olmasını diledi.