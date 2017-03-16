Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine yönelik yemek düzenledi

Gazimağusa Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine yönelik öğlen yemeği düzenledi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün 2 grup olarak düzenlenen yemek, Salamis Bay Conti Resort Otel’de yer aldı.

Müziğin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi de etkinliğe renk kattı.

Özel günler dışında da faaliyetlerini sürdüren Kulüp, üyelerini aylık periyotlarla sağlık kontrolünden geçiriyor, düzenli olarak doğum günlerini kutluyor ve belli başlı ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgileniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yemeklerde yaptığı konuşmalarda, “Sizleri böyle güler yüzlü ve mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Belediyenin büyüklere verdiği hizmetlerde görev alan çalışanlara da teşekkür eden Arter, “Sizler toplumumuzun gelişmesi ve bugünlere gelmemizde çok büyük emekleri olan insanlarsınız, çok iyi nesiller ve evlatlar yetiştirdiniz” dedi.