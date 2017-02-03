Gazimağusa Belediyesi okullarda Şubat Tatili temizliği yapıyor

Gazimağusa Belediyesi, 2016-2017 öğretim yılının yarı yıl tatilinde kent genelindeki tüm okullarda genel hijyen koşullarının sağlanması için çalışma yapıyor. Her yıl eğitim öğretim yılı öncesinde okulların genel durumuyla ilgili uygulamasını Şubat tatilinde de sürdüren Gazimağusa Belediyesi, temizlik çalışmasıyla birlikte ağaç budamaları da yapıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada, Gazimağusa bölgesi okullarında okuyan öğrencilerin çevresi düzenli, temiz ve hijyenik ortam hazırladıklarını, çocukları ve gençleri önemsediklerini bu doğrultuda göreve geldiğimiz süre zarfında bölgemiz okulları ile sürekli iletişim içinde olduklarına vurgu yaptı. Öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim almaları adına başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Temizlik Şubesi ve Park ve Bahçeler Şubesi’nin hafta başından itibaren yürüttüğü çalışmalarda 21 okulda çevre temizliği ve budama yapılacağını,10 okulda çalışmaların tamamlandığını, amaçlarının eğitimin ikinci dönemine okulları hazır hale getirmek olduğunu söyledi. Okulların gereken koşullarda hizmet vermeleri için yasal çerçevede katkılarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Arter, temizlik ve budama çalışmalarının ardından hijyenik koşullar açısından sıkıntı yaşanmaması için Sağlık Şubesi’nin haşereye ve zararlılara karşı önlem olarak ilaçlama yapacağını, gereken durumlarda Bayındırlık Şubesi’nin de çalışma yaptığını söyledi.