Gazimağusa Belediyesi’nden çocuklara Şubat Tatili şöleni

Gazimağusa Belediyesi’nin yarı yıl tatilinde olan öğrencilere eğlenceli ve renkli etkinlikler sunulduğu Şubat Tatili Şöleni 11 Şubat Cumartesi günü 11:00-18:00 saatleri arasında Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı. Öğrencilerin derslerinde olduğu kadar sosyal faaliyetlerde de bulunmasına önem veren Gazimağusa Belediyesi, “ Karneni aldın, eğlence dolu bir şölene var mısın? “ sloganıyla düzenlediği Şubat Tatili Şöleni’nde öğrenciler eğlenceli müzikler eşliğinde oyunlar oynayarak tatilin keyfini çıkardı. Çeşitli yeme içme stantlarının da kurulduğu meydanda Erkan Obüs ve Kaan Obüs’ün gösterisinde kukla çilli ile çocuklar çok eğlendiler. Enver Ertaş’ın komedi illüzyon gösterisinde, komedi sunumu ile Ertaş, çocuklar ile keyifli saatler geçidiler. Leylek ayaklı adamlar ile çocukların eğlencelerinin zirveye çıktığı, palyaço ve Çizgi film kahramanlarının yüz boyaması yapması çocukların yoğun ilgisini çekti. Çocukların müzikler ve oyunlar ile gün boyu keyifli zaman geçirdiler.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter basına yaptığı açıklamada, Çocuklara verdiğimiz değer doğrultusunda Şubat tatili şölenini belediye meclisi ile planladıklarını söyledi. Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin yoğun ders ve sınav döneminden çıktıkları için keyifli tatil geçirmeleri için Gazimağusa Belediyesinin de katkısı ile öğrencilerin ikinci eğitim dönemine motivasyonlarının yükselmiş ve sağlıklı bir şekilde girmelerini hedeflediklerini söyledi. Başkan Arter, Bu şölenin Suriçi ve Namık Kemal Meydanın hareketlenmesi ve esnafa katkı sağlamasında önemli olduğunu söyledi. Öncelikli hedeflerinin çocukların Şubat tatilinin keyifli geçirmeleri ve motivasyon sağlamalarıdır vurgusunu yaptı. Çocuklara keyifli zamanlar geçirmelerini diledi.