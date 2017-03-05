Gazimağusa - İskele yolundaki araçta uyuşturucu bulundu
Polisin dün Gazimağusa-İskele anayolundaki bir araç ile Gazimağusa’daki bir benzin istasyonunun tuvaletinde, bir evde ve bir araçta yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.
olisin dün Gazimağusa-İskele anayolundaki bir araç ile Gazimağusa’daki bir benzin istasyonunun tuvaletinde, bir evde ve bir araçta yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, dün öğle saatlerinde Gazimağusa - İskele anayolunda Z.B.E’nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada, tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve yaklaşık iki gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Gazimağusa’da dün öğleden sonra S.Y.’nin (E-41) bir benzin istasyonunda, tuvalete şüpheli bir şekilde girip çıktığının görülmesi üzerine tuvalette yapılan aramada 25 adet; zanlının evinde ve aracında yapılan aramada ise 163 adet MDMA türü (ecstasy) uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı.
Her iki olayda tutuklanan iki zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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