Gazimağusa - İskele yolundaki araçta uyuşturucu bulundu

olisin dün Gazimağusa-İskele anayolundaki bir araç ile Gazimağusa’daki bir benzin istasyonunun tuvaletinde, bir evde ve bir araçta yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün öğle saatlerinde Gazimağusa - İskele anayolunda Z.B.E’nin (E-30) kullanımındaki araçta yapılan aramada, tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve yaklaşık iki gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gazimağusa’da dün öğleden sonra S.Y.’nin (E-41) bir benzin istasyonunda, tuvalete şüpheli bir şekilde girip çıktığının görülmesi üzerine tuvalette yapılan aramada 25 adet; zanlının evinde ve aracında yapılan aramada ise 163 adet MDMA türü (ecstasy) uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı.

Her iki olayda tutuklanan iki zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor.