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  3. Gazimağusa-Karpaz anayolunda çift şeritten ulaşım sağlanmaya başlandı
Gazimağusa-Karpaz anayolunda çift şeritten ulaşım sağlanmaya başlandı

Gazimağusa-Karpaz anayolunda çift şeritten ulaşım sağlanmaya başlandı

Gazimağusa-Karpaz anayolunda su boru hattının patlaması nedeniyle kapanan şerit ulaşıma açıldı ve çift şeritten ulaşım sağlanmaya başlandı.

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Gazimağusa-Karpaz anayolunda  su boru hattının patlaması nedeniyle kapanan şerit ulaşıma açıldı ve   çift şeritten ulaşım sağlanmaya başlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye’den gelen su hattındaki boruda meydana gelen patlakla su altında kalan Salamis çemberi ile Eyva (restoran) çemberi arasındaki yol temizlendi ve öğleden sonra ulaşıma açıldı.

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