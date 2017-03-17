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Gazimağusa Sanat Festivali 19-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek

Gazimağusa Sanat Festivali 19-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek

Gazimağusa Belediyesi, 19-26 Mart tarihleri arasında Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali düzenliyor.

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Yılmaz Yakar

Gazimağusa Belediyesi, 19-26 Mart tarihleri arasında  Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali düzenliyor.

İlki gerçekleştirilen festivale;  Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Hollanda, Mısır,  Türkiye ve KKTC’den 25 sanatçı katılacak.

Mağusa Gelişim Akademisi’nde bir hafta boyunca halkın izlenimine  açık atölye çalışması gerçekleştirecek olan sanatçılar,  25 Mart’ta saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sergi açacaklar. Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bazı sanatçılarla birlikte basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Arter,  festivalin ülkenin kültürel ve sanatsal tanıtımına katkı yapacağını kaydetti.

Sanatçıların Mağusa Gelişim Akademisi’nde  gerçekleştirecekleri  atölye çalışmalarını  halkın ve öğrencilerin izleme imkanı yakalayacaklarını kaydeden Arter,  festivali, Gazimağusa için “çok büyük değer” olarak nitelendirdi.

Arter, yurt dışından gelecek sanatçıların  KKTC’deki izlenimlerini kendi sanat anlayışlarıyla birleştirerek yapacakları bir haftalık çalışmanın ardından  sergi açacaklarını kaydetti.

Arter, sanatçıların eserlerini festival sonunda Gzimağusa Belediyesi’ne hediye edeceklerini ifade etti.

ALBAYRAK

Sanatçı Milletvekili Arif Albayrak da, davet yoluyla festivale katılacak olan ressamların seçkin sanatçılar olduklarını ve yaptıkları eserlerin maddi ve manevi boyutlarının da yüksek olduğunu ifade etti.

Albayrak, her sanatçının iki eserinden oluşan 50 eserlik bir sergi açılacağını belirerek,  festivalin geleneksel hale gelmesini diledi.

Albayrak,  festivalin ülke ve Kıbrıs Türk halkı kültürüne önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

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