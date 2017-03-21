Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri’nin ilk programı yapıldı

Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) Dünya Şiir Günü nedeniyle bu yıl ikincisini düzenlediği Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri’nin ilk programı bugün yapıldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 10.00’da başlayan etkinliğe KKTC ve yurt dışından şairler katılırken, etkinliğin ilk günü bölgedeki lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapıldı.

GMB’den verilen bilgiye göre, Şiir Günleri’nin ikinci gün programı yarın 10.30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salon’unda yapılacak.

Projenin sahibi olarak Şair Beste Sakallı’nın koordinatörlüğünü yaptığı 2. Gazimağusa Şiir Günleri’nin ilk gününde, ülke şairlerinden Ayşen Dağlı, Ulus Irkad, Turgay Akalın, Türkiye’den İlter Yeşilay ve Portekiz'den Rui Coias, Norveç'ten Ingrid Storholmen, İngiltere'den Ella Chappel şiirlerini öğrenciler için okudu.

DAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Memdum Özdemir piyano dinletisi, müzik öğretmeni ve koro şefi Erkan Dağlı da şarkılarıyla etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin ikinci gün programına diğer şairlerle birlikte Arif Albayrak ve Bedia Balses de şiirleriyle katılacak.

SAKALLI

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Şair Beste Sakallı, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nü bu yıl ikincisini düzenledikleri Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri etkinliği ile kutladıklarını, ilk etkinliğe KKTC, İngiltere, Norveç, Portekiz ve Türkiye’den şairlerin katıldığını ifade etti.

Gün ile ilgili de bilgi veren Sakallı, 21 Mart’ın ilan kararının 1999 yılında UNESCO tarafından alındığını, bu günde dil biliminin çeşitliliğini şiirsel ifadelerle desteklemek, nesli tükenmekte olan dillere fırsat yaratmak ve şiirin diğer sanat dallarıyla olan diyaloğunu yenilemenin amaçlandığını aktardı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Belediye olarak görevlerinin sanatçıya destek vermek olduğunu belirten Arter, öğrencilere bol bol şiir okumaları, şairleri tanımaları ve şiir yazmaları tavsiyesinde bulundu.

Arter, şair Sait Faik Abasıyanık’ın “insanı insana ancak şiir sevdirir” sözünü aktararak, şiirin olmadığı yerde insan sevgisinin de olamayacağını ekledi.