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Gazimağusa'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da dün polisin şüpheli gördüğü N.A.(E-32) adlı şahsın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 5 gr. ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulundu.

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Gazimağusa’da dün polisin şüpheli gördüğü N.A.(E-32) adlı şahsın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 5 gr. ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulundu.

Daha sonra N.A’nın evinde yapılan aramada, 6.50 gr  aynı türden uyuşturucu ele geçirilirken, o esnada evde bulunan F.A. (E-36) adlı şahsın tasarrufunda da içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 3 sigara ile içinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde saptandı.

Polis bültenine göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, zanlılar N.A ile F.A tutuklandı.

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