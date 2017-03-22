Gazimağusa'da 21 Mart Dünya Şiir Günü yapıldı

Gazimağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda KKTC ve Türkiye’den şairlerin katıldığı “21 Mart Dünya Şiir Günü” etkinliği dün akşam Buğday Camii’nde yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ülkeden ve Türkiye’den şairler ve şiir severler katıldı.

Türkiye’den konuk şairler Orhan Alkaya ve Sinan Akyol, şiir üzerine söyleşilerinin ardından şiirlerini dinleyicilerle paylaştılar.

Kıbrıslı Türk şairlerinden Bedia Balses, Fatma Akilhoca, Ruhsan İskifoğlu, Emel Kaya, Ümit İnatçı, Zeki Ali, Mehmet Kansu, Nafia Akdeniz, Jenan Selçuk, Hüseyin Bahca, Tuğçe Tekhanlı, Tamer Öncül, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Burçin Pehlivan da gecede kendi şiirlerini okudu.

Gecede şairler okuyuculara kitaplarını imzalarken, şair Sinan Akyol’un edebiyatta 50. yılı da kutlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin insanların yaşam kalitesini yükseltmek için sanat faaliyetlerini yapma görevleri olduğunu, bu konudaki çalışmaları da sürekli olarak desteklediklerini belirtti.

Arter, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere ve katılan şairlere teşekkür etti.