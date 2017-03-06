Gazimağusa’da 8 Mart Yürüyüşü düzenlenecek
Gazimağusa’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla yürüyüş düzenleniyor.
Gazimağusa’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla yürüyüş düzenleniyor.
Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nden (MAKAMER) yapılan açıklamaya göre yürüyüş, saat 16.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi’nde buluşmayla başlayacak.
Etkinlik MAKAMER, Mormenekşe Kadınlar Birliği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Akova Kadınlar Derneği, Geçitkale Kadınlar Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Kadın Eğitimi Kollektifi, MAGEM, MASDER, Mağusa İnsiyatifi, Baraka Kültür Merkezi, Akdoğan Fikir ve Sanat Atölyesi, DAÜ-SEN, GÜÇ-SEN, KTOEÖS, KAMUSEN, Bağımsızlık Yolu, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, CTP Mağusa İlçe Kadın Örgütü, CTP ve TDP ortak organizasyonuyla düzenlenecek.
Konuyla ilgili MAKAMER’den yapılan yazılı açıklamada, kadının barış inşa süreçlerine doğrudan katılımının sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.
“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ YOLUNDA BARIŞ” SEMİNERİ YARIN
Öte yandan MAKAMER’in 8 Mart etkinlikleri kapsamında yarın Rauf Raif Denktaş Kültür be Kongre Merkezi’nde Çiğdem Dürüst’ün konuşmacı olacağı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yolunda Barış” başlıklı seminer vereceği kaydedildi.
Saat 19.30’da başlayacak seminer öncesinde saat 19.00’da kokteyl de yer alacak.
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