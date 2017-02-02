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Gazimağusa'da alkollü içki satan işletmeler dikkat

Gazimağusa'da alkollü içki satan işletmeler dikkat

Gazimağusa Kaymakamlığı, 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar dilekçe ile başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

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Gazimağusa Kaymakamlığı, 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar dilekçe ile başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ekli olarak kimlik kartı fotokopisi, bağlı olduğu Belediye’den işletme izin belgesi, işyeri koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi, Vergi Dairesi yükümlülük belgesi ve otellerin sınıflandırma belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’na müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

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