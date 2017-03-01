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Gazimağusa'da ani ölüm!

Gazimağusa'da ani ölüm!

Gazimağusa'da Hasan Bilir (E-52) adlı bir şahıs ise bugün evinin yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Gazimağusa'da Hasan Bilir (E-52) adlı bir şahıs ise bugün evinin yatak odasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Saat 02:00’de sıralarında gerçekleşen olayın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırlan Bilir’e otopsi yapıldı.

Yapılan otopsi sonucunda Bilir’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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