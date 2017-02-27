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Gazimağusa’da bir karavan tamamen yandı

Gazimağusa’da bir karavan tamamen yandı

Gazimağusa’da dün Muhammet Yapar’a ait eski ve kullanılmayan karavan, nedeni tespit edilemeyen yangın sonucunda tamamen yandı.

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Gazimağusa’da dün Muhammet Yapar’a ait eski ve kullanılmayan karavan, nedeni tespit edilemeyen yangın sonucunda tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.

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