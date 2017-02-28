Gazimağusa'da birer gün arayla gerçekleşen iki ani ölüm araştırılıyor

Gazimağusa’da 24 Şubat’ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Menderes Kızıl’ın (E-55) ölüm sebebini belirlemek için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, müteveffaya dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Öte yandan 25 Şubat Gazimağusa'da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nükhet Yavuz’un (E-69), ölüm sebebinin ‘‘Kalp Yetmezliği’’ sonucu olduğu tespit edildi.