Gazimağusa’da dolandırıcılık 2 tutuklu
Gazimağusa’da Ocak 2016 - Mart 2017 döneminde M.G. (E-38) ve M.K.’nin (E-51), Osman Uçar’ı dolandırarak, farklı tarihlerde toplam 150 bin TL nakit parayı aldığı belirlendi.
A+A-
Gazimağusa’da Ocak 2016 - Mart 2017 döneminde M.G. (E-38) ve M.K.’nin (E-51), Osman Uçar’ı dolandırarak, farklı tarihlerde toplam 150 bin TL nakit parayı aldığı belirlendi.
Adı geçen kişileri tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
ALSANCAK’TA HIRSIZLIK
C.B.H.’nin (E-44), Alsancak’ta faaliyet gösteren bir market içerisinde dün Yasemin Gedik’in kasa üzerinde unuttuğu para cüzdanı ile cüzdan içerisinde muhafaza ettiği 350 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.
Sözkonusu şahıs tutuklandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.