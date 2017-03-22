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Gazimağusa’da dolandırıcılık 2 tutuklu

Gazimağusa’da dolandırıcılık 2 tutuklu

Gazimağusa’da Ocak 2016 - Mart 2017 döneminde M.G. (E-38) ve M.K.’nin (E-51), Osman Uçar’ı dolandırarak, farklı tarihlerde toplam 150 bin TL nakit parayı aldığı belirlendi.

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Gazimağusa’da Ocak 2016 - Mart 2017 döneminde M.G. (E-38) ve M.K.’nin (E-51), Osman Uçar’ı dolandırarak, farklı tarihlerde toplam 150 bin TL nakit parayı aldığı belirlendi.

Adı geçen kişileri tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

ALSANCAK’TA HIRSIZLIK

C.B.H.’nin (E-44), Alsancak’ta faaliyet gösteren bir market içerisinde dün Yasemin Gedik’in kasa üzerinde unuttuğu para cüzdanı ile cüzdan içerisinde muhafaza ettiği 350 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Sözkonusu şahıs tutuklandı.

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