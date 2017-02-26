Gazimağusa’da ev yangını

Gazimağusa’da Lüvey Kesmen adlı kişinin, dün gece, evinde koltuk üzerinde uyuduğu sırada örtündüğü battaniyenin tüplü sobaya temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda; oda içerisinde bulunan dörtlü koltuk takımı, 1 adet halı, 1 adet tüplü soba, 1 adet klima iç ünitesi, 1 adet plazma televizyon ile Fatma Kesmen'e ait bayan çantası ve içerisinde bulunan şahsi evraklar ile 1 adet fotoğraf makinesi tamamen yandı. Soruşturma sürüyor.