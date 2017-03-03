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  3. Gazimağusa’da İndirim Şöleni gerçekleştiriliyor
Gazimağusa’da İndirim Şöleni gerçekleştiriliyor

Gazimağusa’da İndirim Şöleni gerçekleştiriliyor

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Salamis Yolu ve Gülseren Bölgesi’ndeki mağazalarda İndirim Şöleni yaşanıyor.

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Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Salamis Yolu ve Gülseren Bölgesi’ndeki mağazalarda İndirim Şöleni yaşanıyor.

Giyimden,ayakkabıya, kozmetik’e kadar bir çok ürünlerde % 50’ye varan indirimli satışlar mağazalarda müşteriyle buluşmayı bekliyor.

Mağusa’lılar söz konusu bölgelerdeki mağazalardan bugün den başlamak üzere Pazar akşamına kadar İndirimli alış veriş yapma imkanına sahip.

Mağaza sahipleri indirim şöleninden memnun.

Alış veriş yapmak için bölgede bulunan vatandaşlar da indirimli satışlardan oldukça memnun.

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