Gazimağusa'da sahtecilik
Gazimağusa’da sürüş ehliyeti başvuru evrağındaki tarihi değiştirerek evrak sahtelediği tespit edilen bir taksici hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Gazimağusa’da sürüş ehliyeti başvuru evrağındaki tarihi değiştirerek evrak sahtelediği tespit edilen bir taksici hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis basın bültenine göre, trafik polisleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı denetleme memurlarının dün sabah Gazimağusa’da ticari araçlara yönelik denetimleri sırasında, H.K.’nin (E-48) ticari taksi kullanabilmesi için mesleki sürüş ehliyeti başvuru evrağındaki tarihi değiştirerek sahtelediği ortaya çıkarıldı.
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