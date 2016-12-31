Gazimağusa'da talihsiz olay!
Gazimağusa’da sakin Tolga Dağtekin (E-26) dün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Gazimağusa’da sakin Tolga Dağtekin (E-26) dün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, aynı gün yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin "Aort damarı yırtılmasına bağlı kalp yetmezliği" olduğunun tespit edildiği belirtildi.
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