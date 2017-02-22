Gazimağusa’da uyuşturucu baskını

Gazimağusa’da bugün bir eve yapılan baskında 55 gram hintkeneviri, 490 gram bonzai bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Ö.D’ye (E-54) ait evde yapılan aramada, 55 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile toplam 490 gr sentetik cannabinoid (bonzai) bulundu.

Ö.D’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.