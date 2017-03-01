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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

Dün Gazimağusa’da şüpheli görülen A.M.E. (E-20), H.F. (E-21) ve A.P’ye (E-19) kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada A.M.E. adlı kişi elinde tuttuğu; içerisinde yaklaşık 2 gr. hintkeneviri türü uyuşturucu olan poşeti H.F adlı şahısa verdi.

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Dün Gazimağusa’da şüpheli görülen A.M.E. (E-20), H.F. (E-21) ve A.P’ye  (E-19)  kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada A.M.E. adlı kişi elinde tuttuğu; içerisinde yaklaşık  2 gr.  hintkeneviri türü uyuşturucu olan poşeti H.F adlı şahısa verdi. Sonrasında H.F aldığı poşeti yere atarak koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili A.M.E. ile A.P. tutuklanırken H.F. ise aranıyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında H.F’nin kaldığı yurt odasında yurt sorumlusu huzurunda yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan yarım içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

27 Şubat tarihinde Akdoğan'da Emine Yapıcıoğlu’na ait ağıldan çalınan 5 adet kuzunun A.B. (E-27) adlı şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili A.B. tutuklanırken, çalınan kuzular ise A.B’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

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