Gazimağusa’da ve Güzelyurt’ta huzur operasyonu

Gazimağusa’da ve Güzelyurt’ta 400’ün üzerinde aracı kontrol eden polis, 100’den fazla sürücünün trafikte suç işlediğini tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Gazimağusa’da ve Güzelyurt’ta trafik ve asayiş operasyonu düzenlendi. Buralarda faaliyet gösteren kahvehaneler, bahis evleri, gece kulüpleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi.

Gazimağusa’da kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

TOPLAM 465 ARAÇ KONTROL EDİLDİ...108 SÜRÜCÜNÜN SUÇ İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, iki şehirde toplam 465 aracı kontrol etti, 108 sürücünün suç işlediğini belirledi.

Trafik ekipleri Gazimağusa’da 350 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Güzelyurt’ta ise trafik ekipleri, 115 aracı kontrol etti. Suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.