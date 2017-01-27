Gazimağusa’ya 100 bin çiçek

Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler birimi tarafından yürütülen kentin dört bir yanında yapılan yeşillendirme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarıyla devam ediyor.

Bununla birlikte Gazimağusa Belediyesi Fidanlığında üretilen mevsimlik çiçek fidesi 1 Şubat itibari ile Gazimağusa halkına ücretsiz olarak dağıtmaya başlanacak. Kentimizi yeşillendirmek ve aynı zamanda kentin daha güzel bir estetik görünüme kavuşması için, dildamak, petunya, şebboy, lahana, lale, gazania ve bu türde çeşitli türlerde üretilen mevsimlik çiçekler, Gazimağusa Belediyesi'nden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

DAHA YEŞİL BİR MAĞUSA İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

Arter, dikilen çiçekler ile kentin daha estetik bir görünüme kavuşacağını ifade ederek, “Kentimize modern bir görüntü kazandırmak amacıyla ekiplerimiz ile birlikte çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarını başlattık. Devam eden çalışmalarımız kapsamında 100 bin çiçeğin dikimini gerçekleştirdik. Bu çiçeklerin arasında petunya, dildamak, şebboy, lahana, lale, gazania gibi türler bulunuyor. Çiçekleri refüjler, cadde ve sokaklarda bırakılan yeşil alanlara, parklar ve Belediye hizmet binası alanları içerisinde gerçekleştirerek şehrimize güzel bir estetik kazandırıyoruz. Şehrimizin ihtiyacı olan bütün refüjlerde ve çemberlere, parklara, bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Kentimizin daha yeşil ve modern bir görünümde olması için çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi.