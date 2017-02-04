Gazimağusa’ya 50 adet çam fidanı dikildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Gazimağusa Şübesi önderliğinde, Salamis Ormanı’na bugün 50 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de katıldı.

Saner etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal hizmetler dairesi çalışanlarına özverili ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Saner, yaptıkları anlamlı görevlerinin arasında fidan dikimini de hayata geçirmelerinin görevlerine ayrı bir anlam kattığını söyledi.

Ülkede bir farkındalık yaratan bu tür etkinlikle fidanlar dikildiğini anımsattı.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi Sorumlusu Vacide Cibo da, daire olarak ormanları geliştirip büyütmek adına bir proje hazırladıklarını belirterek tüm halkı ağaç dikmeye çağırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da, toplumlara bırakılacak en önemli mirasın ormanlar olduğunu vurgulayarak, ağaç dikmenin önemini anlattı.

Başkurt, yok olan ormanların çoğaltılmasını hedefleyen projelerin hayata geçirilmesini arzu ettiklerini de söyledi.