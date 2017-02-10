Gebelik diyabetine dikkat

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, anneden bebeğe geçen yüksek şeker ve ona bağlı bebekte salgılanan insülinin, bebek sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

"Kalıcı şeker için önlem alın"

Gebelik döneminde ortaya çıkan diyabetin anne sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Op. Dr. Ercan, riskleri şu şekilde sıraladı:

''İri bebek doğumuna bağlı derin doğum yırtıkları ve buna bağlı kanamalar. Amnios suyu fazlalığına bağlı erken doğum. Yüksek tansiyon. İri bebek nedeniyle sezeryan doğum zorunluluğu. Annede tekrarlayan idrar yolları ve vajinal enfeksiyonlar. İleriki yıllarda kalıcı şeker hastalığı.''

''Gebelik şekerinde en korkulanı, anne karnında ani bebek ölümü ve doğum yaralanmalarıdır''

Gebelik şekerinde en korkulanın, anne karnında ani bebek ölümü ve doğum yaralanmaları olduğunu dile getiren Op. Dr. Ercan, ''Gebelik sırasında çıkan şeker, en çok bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İri bebek doğumuna bağlı yaralanmalar (normal doğumda omuz takılması ve ona bağlı kalıcı kol felçleri ve spastik bebek), kalp hastalığı, anne karnında ani ölüm, doğum sonrası solunum sıkıntısı ve şeker düşüklüğü, uzayan yenidoğan sarılığı gibi ciddi sağlık problemleri yaşanmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Şeker riski olan gebe grubu

Şeker riski olan gebe gurubu hakkında bilgi veren Op. Dr. Ercan, "Birinci derece yakınlarında şeker hastası olanlar, daha önce gebelik diyabeti geçirenler, 35 yaş üstü gebeler, gebelikten önce kilolu olanlar ve gebeyken fazla kilo alanlar, daha önce iri bebek doğuranlar (3800-4000 gram üzerinde ), mevcut gebelikte bebek kilosu ve suyu fazla olanlar, daha önce sebepsiz ölü doğum yapanlar ve anomalili düşük yapanlar, şekeri yükselten ilaç kullananlar, sık idrar yolu ve vajinal enfeksiyon geçirenler. Bu grup gebeler ilk muayenede değerlendirilir. Şeker kontrolü normal çıkarsa tüm bu gebeler ve diğer tüm gebeler 24-28 haftalar arasında gebelik şekeri yönünde 50gram-75gram, gerekirse 100 gramlık yükleme testleri ile kontrol edilmelidir" dedi.

Diyet ve sporun tedaviye etkisi

Diyetin ve sporun tedaviye olan etkisine değinen Op. Dr. Ercan, "Öncelikle diyet ve spor düzenlenir. Takipleri istenilen seviyeye inmezse ilaç (insülin) eklenir. Gebelik diyabeti doğumdan 6 hafta sonra giderek kaybolur. Beslenme ve yaşam biçimine dikkat etmeyenlerde ileriki yıllarda kalıcı şeker hastalığı gelişebilir" açıklamasında bulundu.