"Gebelik sonrası saç dökülmesi geçicidir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ebru Ünal, gebelik sonrası saç dökülmelerinin geçici olduğunu söyleyerek dökülen saçlar için ipuçları verdi. Ünal, "Doğum sonrası dökülen saç için panik olunmaması gerekir. Çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde dökülen saçlarınızın tamamı yerine gelecektir” diye konuştu. Hamilelikte hormonların olumlu etkilerinden birisinin saçların hacminin artması olduğunu söyleyen Ünal, “Hamilelikte artan hormonların olumlu etkilerinden birisi de saçların hacminin artması ve dökülmesinin azalmasıdır. Normalde her gün 100 adet saç teli dökülür. Ama hamilelikte östrojen etkisi ile bu miktar çok azalır. Kalınlaşan saç teli ve artan saç miktarı nedeniyle hamile kadınların saçları kıskanılacak kadar güzel ve canlı, hacimli görünür” şeklinde konuştu.

“Doğumdan sonra dökülen saçlar geri gelir”

“Doğumdan sonra ise vücudunuzda ciddi değişiklikler olur” diyen Dr. Ünal, “Bunlardan birisi de kadınlık hormonunun düşmesine bağlı olarak gelişen saç dökülmesidir. Doğum sonrası dördüncü ayda, saç dökülmesi en yoğun seviyede olur. Bu tür saç dökülmesinde panik olmamak gereklidir. Bunu durduracak herhangi bir tedavi yoktur, ayrıca tedaviye gerekte yoktur çünkü çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde dökülen saçlarınızın tamamı yerine gelecektir. Ayrıca gebelikte çıkan ve kalınlaşan tüylerinizde bu dönemde düşecek. Bazı kadınların saçlarının eski hacmine kavuşması 6’ıncı ayda dahi olabilir” ifadelerini kullandı.

Dökülen saçlar için ipuçları

Saçların dökülme sürecinde kadınlara yardımcı olacak ipuçları veren Dr. Ünal, “ Saçınızı dolgun gösterecek şampuan ve saç kremi kullanın. Kremli şampuan kullanmayın. Saç kremini saçınızın dibine gelmemesine dikkat edecek şekilde uygulayın. İnce ve hassas saçlar için olan şampuanlar seçmelisiniz. Saç kesimi modeli için daha dolgun gösterecek modellerden birini seçin.” dedi.

"Turnike etkisine dikkat"

Ünal, son olarak turnike etkisine dikkat çekerek,“Saçınızın dökülmesi sadece sizi değil bebeğiniz de olumsuz etkileyebilir. Saçınızın bebeğinizin el veya ayak parmağına dolanması ile turnike etkisi oluşturup bu parmağın kan dolaşımını bozabilir. Hatta geç fark edildiğinde parmakta kangrene sebep olabilir. Bebeğinizin parmağına dolanmış saç gördüğünüzde, sakin olmaya çalışın. Saçın serbest ucunu arayın ve yavaşça çözmeye başlayın. Bazen serbest ucu göremeyebilirsiniz. Bu durumda makas ve ya küçük bir bıçak ile kesin. Eğer çıkaramayacağınızı düşünüyorsanız bebeğinizi hemen acil servise götürün” dedi.

