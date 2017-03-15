Geç saatte yemek yiyip yatmayın

Sağlıklı zayıflamanın 2 temel kuralı olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Bu kurallardan ilki yeterli ikincisi dengeli beslenmek. Eğer beslenmenizdeki hataların farkına varırsanız ve bu hataları teker teker hayatınızdan çıkarıp yerine doğru besinleri koyabilirseniz,zaman içerisinde ideal bedene sahip olabilirsiniz. Sabah saatleri metabolizmanın en hızlı çalıştığı saatlerdir. Bu sebeple sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı. Kahvaltı erken saatte edilmelidir. Erken saatte kahvaltı protein içeriği yüksek olan bir kahvaltı gün içinde besin tüketiminizi azaltabileceği gibi yağ yakmayı da hızlandırır.Eğer kahvaltınızı öğlen saatlerine bırakırsanız vücut o saatte çalışmaya başlar ve büyük olasılıkla gece yemek yemeye başlarsınız veya akşam yemeklerinizin kalorisi yüksek olur.Oysa ki metabolizmanın en düştüğü saatler akşam saatlerdir” diye konuştu.

Ara öğünler atlanmaması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Sağlıklı ara öğünler, yemek vaktiniz geldiğinde aşırı aç olmanızı engellediği gibi yağ yakıcı metabolizmanızın da hızlanmasını sağlar.Ara öğünlerde yoğurt,1 porsiyon kuruyemiş,tarçınlı süt,1/4 simit,yarım paket kepekli meyveli bisküvi,yarım muz,2 adet grissini ya da 1 porsiyon meyve tüketebilirsiniz.Gün içerisin de su tüketimine dikkat edilmelidir.Günde en az 2 ya da 2,5 Litre su içilmelidir.Bu sayede hem dolaşım sistemi düzenli hale gelir hem de toksinlerden kurtulmak kolaylaşır. Öğle ve akşam yemekleri saati belirlenmeli ve o saatte yemek yenilmelidir. Yaz döneminde olduğumuz için öğlen yemeği saat 13:00-13.30 akşam yemeği de saat 19:00-19.30 gibi yenilebilir.Yatmadan önce de 1 bardak tarçınlı süt tüketilebilir. Özellikle gece geç saatlerde yemek yiyip yatmaktan uzak durulmalıdır. Çünkü yemeğin ya da atıştırmalığın üstüne hemen yatılması gece salgılanacak olan büyüme hormonunu salgılanmasını azaltır.Büyüme hormonu da vücudumuzda önemli görevlere sahip bir hormondur.Görevlerinden bazıları;Enerji için yağ yakımını arttırmak,besinlerle alınan kalsiyumun kemiklere geçmesini kolaylaştırmak,vücudun yeniden yapılanmasını sağlamak,iskelet yapısı gelişmemiş bireylerde boy uzamasını arttırmak,hücre gelişimini ve hücre yenilenmesini sağlamak gibi.” şeklinde konuştu.