Bahar Uygur

Halkın Sesi’ne konuşan vatandaşlar sürekli yapılan zamlar yanında asgari ücretin eriyip gittiğini savundu. Vatandaş, asgari ücretin daha fazla yükselmesi gerektiğini dile getirdi.

Ev kirası, elektrik faturası, telefon derken asgari ücretlinin elinde hiç birşey kalmadığını söyleyen vatandaşlar “Geçinemiyoruz” diyerek isyan ettiler.

Yeni yıldan itibaren tepeden tırnağa her şeye zam geldiğini ifade eden vatandaşlar, buna karşın asgari ücrete yapılan artışın çok komik olduğunu ifade ettiler.

Asgari ücreti belirleyenlerin yüksek maaşlı bürokratlar olduğunu savunan vatandaşlar, asgari ücretlinin halini bu kişilerin anlayamayacağını ifade ettiler.

Vatandaş ne dedi?

Hasan Okur: “Yeni asgari ücret bence yeterli değil. 750 TL ev kirası ödüyorum. Geçinemiyoruz. Herkes evinde 5 çeşit yemek yerken biz ne bulursak onu yiyoruz. Aylıklara zam yok ama her şeye zam var. Benzine zam yapıldı mı otomatik olarak her şeye zam yapıyorlar. Yazık günah bu insanlara. Kendileri 12 bin TL maaş alıyor, böyle adaletsizlik olmaz.”

Kadir Bayraktar: “Asgari ücrete yapılan artış özelde çalışanlar için azdır. Ele geçen 1.757 TL paradır. Eşinin çalışmadığını düşünürsek bu gencin elektrik, su gibi faturaları ödediğinde geçinemez. Parasızlıktan ne yapacak bu gençler, ayrılacak. Bu da bizi üzüyor. Evlenecek olan gençler umutsuzlar, bu kadar az maaşla çalışanlar evlenemiyor. İşveren ve bakanlık düşünmesi gerekir, işveren de kendini düşünüyor haklı olarak. Her gün her şeye zam yapılıyor. Bu sabah haberlerde yine tüp gaza zam yapıldığını duydum. Bu zamlar asgari ücreti eritiyor. İş bulmak zor, işçiler işverenin iki dudağı arasında çalışıyor. Bugün yurt dışından gelen üçüncü dünya vatandaşları ucuz işçi olarak çalıştırılıyor. Bizim gençliğimiz de iş bulamadığı için başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor. Ucuz işçilik varken asgari ücretin yükselmesini bekleyemeyiz.”

Şaban Şimşek: “Bin TL ev kirası veriyorum. Geriye kalan para ile elektrik su gibi faturaları ödüyorum. Çocukların okuyorsa vah haline. Benim iki çocuğum da üniversite okuyor. Biri GAÜ’de diğeri Hacettepe’de okuyor. Hacettepe’de okuyan için ev kirası ödüyorum. Yemeği söylemedik bile, ne yersen ye diyorlar bize. 8-10 bin TL alanlar kararlaştırıyor bu asgari ücreti. Vatandaş ne yapsın, kime ne söyleyelim.”

Derviş Coşkuner: “Asgari ücret hem yeterli hem yetersizdir. İş insanları açısından yeterlidir. İşveren ürettiği malları aynı fiyattan satması için işten çıkarmalar olacak, ya da mallarına zam yapacak. Eğer ekonomi yapamazlarsa iş yerlerini kapatacaklar. Halk olarak bu asgari ücrete razı değilim, bana göre çok düşüktür. Ülkemiz şartlarına göre düşüktür, KKTC’yi hesaplayarak söylüyorum. Asgari ücretlerin minimum 2500-3000 bin TL olması gerekir ki hayatlarını idam ettirebilsinler. Bu bahsettiğim ücretle evi dahi olsa ha çalışır ha çalışmaz, hanımına çocuğuna normal bir hayat yaşatması için bu ücret bile yetmez. Devletin düşünmesi gerek. Türkiye’de asgari ücretliye devlet primler ödüyor. Çocuğu olanlar için bakım parası veriliyor. Az da olsa bunlar ailenin bütçesine bir katkıdır. Burada emekliye bile birçok sosyal hak tanınmıyor. Allah acısın asgari ücretliyi. Günde 60-70 TL ile elektriğe mi verecek tüpe mi verecek. Önce yiyecekten kesecek. Sonra hasta olacak, hastanelerin durumu da belli, Marco Paşa’ya gidecek de anlatacak derdini. Makul seviyeye çekilmeli asgari ücret. Geçim şartları düştü. Günahtır açlığa terk etmek bu insanları.”

Haydar Ünlü: “Asgari ücrete yapılan artış yeterli değildir. Benzine, tüpe, elektriğe, suya zam geliyor. Tüpe üçüncü zam yapıldı, elektriğe ikinci zam gelmesi gündemde. Bu zamlar asgari ücreti eritti. Bu ücretin bir an önce daha fazla yükseltilmesi gerek. İnsanlar geçim sıkıntısı içinde, bu para çok az geliyor.”