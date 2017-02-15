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Geçitkale Belediyesi İncirli mağarayı düzenliyor

Geçitkale Belediyesi İncirli mağarayı düzenliyor

Geçitkale Belediyesi hizmetlerine Çınarlı köyü ile devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İncirli Mağara’sının layık olduğu şekilde değer bulması adına, yeniden düzenlenmesine başlandı.

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Geçitkale Belediyesi hizmetlerine Çınarlı köyü ile devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İncirli Mağara’sının layık olduğu şekilde değer bulması adına, yeniden düzenlenmesine başlandı.

Beş dilde tanıtım kitapçığı hazırlanan, yeni oturma alanları, çardak, mağaraya emniyetli giriş ve çocuk oyun alanı yapımıyla yeni bir görünüme kavuşacak olan İncirli Mağara’nın yanısıra, Çınarlı Köyünde de yeni Çocuk Parkı yapımına başlandı.

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