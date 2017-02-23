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Geçitkale Belediyesi kreşi 1 Mart'ta açılıyor

Geçitkale Belediyesi kreşi 1 Mart'ta açılıyor

Geçitkale Belediyesi’nin kreşi 1 Mart tarihi itibariyle hizmete başlıyor.

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Geçitkale Belediyesi’nin kreşi 1 Mart tarihi itibariyle hizmete başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 0-4 yaş çocuklar için yaş gruplarına göre ayrılmış sınıflarda okul öncesi eğitim alacak minikler, ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenecek.

1 Mart 2017 tarihinden itibaren hizmete girecek kreşe başvurular, kreş öğretmeni Fatoş Kuburcu’ya 0548 865 02 35 nolu telefondan ulaşarak yapılacak.

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