Geçitkale Belediyesi kreşi 1 Mart'ta açılıyor
Geçitkale Belediyesi’nin kreşi 1 Mart tarihi itibariyle hizmete başlıyor.
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Geçitkale Belediyesi’nin kreşi 1 Mart tarihi itibariyle hizmete başlıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 0-4 yaş çocuklar için yaş gruplarına göre ayrılmış sınıflarda okul öncesi eğitim alacak minikler, ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenecek.
1 Mart 2017 tarihinden itibaren hizmete girecek kreşe başvurular, kreş öğretmeni Fatoş Kuburcu’ya 0548 865 02 35 nolu telefondan ulaşarak yapılacak.
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