Geçitkale’de köy meydanına Atatürk heykeli dikildi.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından finanse edilen meydan projesi çerçevesinde tören alanına dikilen Atatürk heykeli ile projede sona gelinmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta Geçitkale Belediyesi ve Vakıflar Bankası sponsorluğu ile meydanda çember düzenleme ve kule saat dikimi yapıldığı kaydedildi.