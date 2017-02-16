Geçitkale’de restore edilen kilisede iki duvar resmi bulundu

Geçitkale’de bulunan “Arhangelos Mihail” kilisesinin restorasyon çalışmalarında, kültürel açıdan çok değerli 16’ıncı ve 12’inci yüzyıla ait iki duvar resmi (fresk) bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum eş başkanı Takis Hacıdimitriyu konuyla ilgili açıklamasında, duvar resimlerinin, duvarlardaki sıvaların kaldırılması sırasında, kilisedeki çalışanlar tarafından bulunduğun söyledi.

Hacıdimitriyu, kilisedeki çalışmaların önümüzdeki Kasım ayında tamamlanmasının beklendiğini ve gerekli ödeneğin de toplam 400 bin Euro civarında olduğunu sözlerine ekledi.