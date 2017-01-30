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Geçitkale'de üreten kadınlar yardım kampanyası düzenliyor

Geçitkale'de üreten kadınlar yardım kampanyası düzenliyor

Geçitkale'de ve civar köylerde yaşayan ve çeşitli dallarda üretimde bulunan kadınlar, Vicdani Yardım Derneği ile işbirliği içinde, ihtiyaçlı aileler için 5 Şubat Pazar günü yardım kampanyası düzenliyor.

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Geçitkale'de ve civar köylerde yaşayan ve çeşitli dallarda üretimde bulunan kadınlar, Vicdani Yardım Derneği ile işbirliği içinde, ihtiyaçlı aileler için 5 Şubat Pazar günü yardım kampanyası düzenliyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale’de Mimar Mehmet Vahip Belediye Çarşısı’nda yer alacak etkinlik, pazar günü 09.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Duyarlı vatandaşların kampanyaya, evlerinde kullanmadıkları kıyafetler ve oyuncaklar yanında gıda yardımıyla da katkıda bulunabilecekleri belirtildi.

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