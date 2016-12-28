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GEKAD Çağlayan Çocuk Yurdu’nu ziyaret etti

GEKAD Çağlayan Çocuk Yurdu’nu ziyaret etti

GEKAD Çağlayan Çocuk Yurdu’nda yeni yıl yemeği düzenlediği bildirildi.

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Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nin (GEKAD) Çağlayan Çocuk Yurdu’nda yeni yıl yemeği düzenlediği bildirildi.

GEKAD Başkanı Hatiç Kürşad’ın açıklamasına göre, çocuklarla birlikte yemek yiyen,  tombala oynayan, hediyeler veren dernek üyeleri, öğretmenlerle de okulun sorunları ve ihtiyaçları hakkında görüşme fırsatı buldu ve en kısa zamanda okulun ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.

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