GEKAD, genç kadın ve çocukları yararına yeni yıl etkinliği düzenledi

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), “Genç Kadın ve Çocukları” yararına yeni yıl gala yemeği etkinliği düzenledi.

GEKAD’dan yapılan açıklamaya göre, 130 genç kadın ve çocuğuna yardım amaçlı gerçekleşen etkinliğe, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve eşi, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve eşi ile kalabalık sayıda bir davetli grubu katıldı.

GEKAD Kurucu ve Genel Başkanı Hatiç Kürşad gecede yaptığı konuşmada, atmosferin kendilerini mutlu ettiğini, gururlandırdığını ve en önemlisi dernekleri için umut verdiğini söyledi ve bağış yapan, katkı koyan, bu projenin gerçekleşmesine yardım eden herkese teşekkür etti.

Yenicami Anaokulu bazı öğrenci ve annelerinin de bulunduğu 130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi’ne Dedezade, Galabalık Fish Restaurant, Shaggy, Berlin Institut, Altınbaş, Beimex, Babycare, MRB, Yenikent FloraLab ve Selamlique, sponsor olarak destek verdi.

Dernek, Çarşamba günü Yenicami Anaokulun’daki çocuk ve annelerini ihtiyaçlarıyla buluşturacağını ,ayrıca okulun ihtiyacı olan beş bilgisayar ve beş projeksiyon aletinin GEKAD üzerinden okula bağışlandığını ve en kısa zamanda okula verileceğini bildirdi.

GEKAD, Emine Kaner’in katkılarıyla yarın Çağlayan Çocuk Yurdun’da kalan çocuklara da yeni yıl yemeği verecek.