Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde İşletme Kulüpu tarafından “Geleceğini Şimdi Yönet Projesi” konulu konferans düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Dr. Murat Ayaz, Global Danışman Uğurcan Top, “Geleceğini Şimdi Yönet” Proje Koordınatörü ve Kazım Hasırcı, Habitat Derneği Başkan Yardımcısı konuşmacılar olarak katıldılar.

Geleceğini Şimdi Yönet Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Experian Türkiye, Kredi Kayıt Bürosu ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirildi.

Geleceğini Şimdi Yönet Projesi’nin ilk aşamasında proje illerindeki üniversiteli gençlerin kredi riskleri, sorumlu borçlanma ve bütçe planlaması konularında farkındalığının geliştirilmesi hedeflendi.

İşletme Kulüpu tarafından düzenlenen “Geleceğini Şimdi Yönet Projesi” konulu konferansın bir diğer önemi ise ilk yurtdışı eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gercekleştirmiş olması.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’nın konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.